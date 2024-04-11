Россия атаковала ракетами Черновицкая область: что известно

Утром 11 апреля силами ПВО были сбиты над территорией Черновицкой области российские ракеты и беспилотники

Об этом сообщил глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк.

"Во время воздушной тревоги над территорией области силы ПВО сбили ракеты и БпЛА. Спасибо силам ПВО за работу", — подчеркнул глава ОВА.

По его словам, по предварительной информации, обошлось без пострадавших. Все подходящие службы на местах.

Как сообщалось, утром 11 апреля Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Оккупанты ударили по двум теплоэлектростанциям ДТЭК.

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