Россия атаковала ракетами Черновицкая область: что известно

Прошло без пострадавших.
Утром 11 апреля силами ПВО были сбиты над территорией Черновицкой области российские ракеты и беспилотники
Об этом сообщил глава Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк.
"Во время воздушной тревоги над территорией области силы ПВО сбили ракеты и БпЛА. Спасибо силам ПВО за работу", — подчеркнул глава ОВА.
По его словам, по предварительной информации, обошлось без пострадавших. Все подходящие службы на местах.
Как сообщалось, утром 11 апреля Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Оккупанты ударили по двум теплоэлектростанциям ДТЭК.