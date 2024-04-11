Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами: куда целился враг

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Во время очередной массированной атаки в четверг, 11 апреля, Россия атаковала две теплоэлектростанции ДТЭК.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

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"Серьезно повреждено оборудование предприятий. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий и возобновление работы оборудования", — отметили там.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

У ДТЭК добавили, что с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны оккупационными войсками почти в 170 раз.

Как сообщалось ранее, по данным Минэнерго, во время очередного обстрела под ударом кафиров были энергообъекты передачи в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях.

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