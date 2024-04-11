Массированная атака россиян на юг: в ВСУ назвали цель ударов

Дроны были запущены в несколько волн.
Во время массированной атаки на юг 11 апреля россияне ударили по энергетическим объектам.
Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в четверг, 11 апреля.
По ее словам, силы ПВО отработали достаточно эффективно, однако, к сожалению, есть попадания.
"Под атакой врага во время дроновых волн были все же объекты энергетики. Враг продолжает терроризировать промышленность, энергосистему, все, что может питать Украину и поддерживать ее работоспособность", — прокомментировала Гуменюк.
Куда именно попал враг — она не сообщила в целях безопасности.
Напомним, Россия нанесла массированный ракетный удар по Харькову. В городе раздавались взрывы.
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