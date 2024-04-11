Ракетный удар по Украине: Польша поднимала в небо истребители

Сделали это для обеспечения безопасности воздушного пространства страны.

Во время ракетной атаки по Украине ночью и на рассвете 11 апреля Польша подняла в небо истребительную авиацию.

Об этом сообщили в оперативном командовании Вооруженных сил Польши.

"Сегодня ночью наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины", – говорится в сообщении.

Польские военные отметили, что активизированы все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства страны.

"Управление Республики Польша ведет постоянный мониторинг ситуации", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что РФ снова атаковала Украину ракетами. В частности, власти Харькова сообщили о 10 ударах по городу.

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