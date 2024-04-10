Россия ударила по Украине беспилотниками: сколько "Шахедов" удалось сбить ПВО

Сбить все дроны не удалось.

Ночью в среду, 10 апреля, российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками Shahed. Силы ПВО уничтожили 14 российских дронов.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 17 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 14 этих ударных дронов были уничтожены", — говорится в строительстве.

Как сообщалось, ночью в ряде регионов была объявлена воздушная тревога, потому что оккупанты атаковали ударными беспилотниками. Кроме того, захватчики запустили по Одессе ракету.

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