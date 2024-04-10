Войска РФ теряют позиции на одном из участков фронта: детали от ISW

Российские войска ведут бои за тактические высоты в районе карьера к югу от Кременной.

К западу от Кременной Луганской области продолжаются ожесточенные бои. Впрочем, российские войска теряют ограниченные позиции из-за постоянных контратак Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что недавно российские оккупационные войска продвинулись к югу от Кременной. Видеозапись с геолокацией за 8 апреля показывает, что оккупанты даже добились незначительных успехов в районе меловых карьеров к югу от Белогоровки, расположенной к югу от Кременной.

Кроме того, 9 апреля один российский блоггер заявил, что захватчики РФ ведут бои за тактические высоты в районе карьера. Что больше – якобы им удалось захватить ограниченные позиции в этом районе. В ISW отмечают, что эти утверждения согласуются с доступными видеозаписями с геолокацией.

Впрочем, российские источники также утверждали, что в районе Тернов к западу от Кременной) шли ожесточенные бои. Впрочем, войска страны-агрессорки теряют ограниченные позиции из-за постоянных украинских контратак.

Луганская область. Карта боев ISW.

Как сообщалось, в Силах обороны рассказали о ситуации в Роботино. Отмечается, что заявление депутата Запорожского облсовета о том, что в результате штурмовых действий россияне зашли в деревню и фактически закрепились там, не соответствует действительности.

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