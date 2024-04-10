Кэмерон не смог убедить Трампа в вопросе помощи Украине — The Guardian

Британское издание сообщает, что миссия главы МИД Кэмерона провалилась.
Попытка главы МИД Великобритании Дэвид Кэмерон не смог убедить Дональда Трампа в важности позволить Палате представителей проголосовать за помощь Украине в размере 60 млрд долларов.
Об этом пишет издание The Guardian.
Издание сообщает, что Дэвид Кэмерон даже не разрешили провести встречу со спикером Конгресса США Майком Джонсоном, от которого зависит голосование за законопроект о помощи Украине.
Во время встречи с Трампом Кэмерон призвал признать, что в интересах США, чтобы диктатор Путин не получил "вознаграждение" за захват земель в Украине.
Также Кэмерон заявил, что до проведения саммита НАТО в Вашингтоне в июле этого года для каждого члена НАТО будут разработаны планы достижения или перевыполнения расходов на оборону.
Глава МИД Британии надеялся, что Трамп изменит свою позицию и предоставит возможность провести встречу с Джонсоном.
На совместной пресс-конференции Кэмерон и госсекретарь США Энтони Блинкен повторили призывы о необходимости оказать помощь Украине. Кмерон заявил, что он проехал в США "не читать лекции" и вмешиваться во внутреннюю политику, но готов отказаться от "дипломатической риторики", потому что он очень эмоционально относится к тому, что США и Европа должны объединиться для защиты Украины от российской. злости.
"Будущие поколения могут оглянуться на нас и сказать, достаточно ли мы сделали, когда эта страна была захвачена диктатором, пытавшимся силой перекроить границы? Усвоили ли мы уроки истории? И достаточно ли мы сделали?" – сказал дипломат.
Издание пишет, что все попытки Кэмерона столкнулись с борьбой за власть внутри Республиканской партии.
Радикальная часть Республиканской партии продолжает угрожать Джонсону отставкой при вынесении пакета о помощи Украине на голосование.
Предвыборный штаб Трампа заявил, что на ужине с Кемероном обсуждались такие вопросы, как "будущие выборы в США и Великобритании, политические вопросы, связанные с Brexit, необходимость выполнения странами НАТО своих обязательств по расходам на оборону и прекращению убийств в Украине ".
Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если у Дональда Трампа есть желание передать России украинские территории, чтобы реализовать свой мирный план, это очень примитивная идея.
Кроме того, мы ранее информировали, что Washington Post узнал о плане Трампа по прекращению войны в Украине и.
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