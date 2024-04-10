Кэмерон не смог убедить Трампа в вопросе помощи Украине — The Guardian

Попытка главы МИД Великобритании Дэвид Кэмерон не смог убедить Дональда Трампа в важности позволить Палате представителей проголосовать за помощь Украине в размере 60 млрд долларов.

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Об этом пишет издание The Guardian.

Издание сообщает, что Дэвид Кэмерон даже не разрешили провести встречу со спикером Конгресса США Майком Джонсоном, от которого зависит голосование за законопроект о помощи Украине.

Во время встречи с Трампом Кэмерон призвал признать, что в интересах США, чтобы диктатор Путин не получил "вознаграждение" за захват земель в Украине.

Также Кэмерон заявил, что до проведения саммита НАТО в Вашингтоне в июле этого года для каждого члена НАТО будут разработаны планы достижения или перевыполнения расходов на оборону.

Глава МИД Британии надеялся, что Трамп изменит свою позицию и предоставит возможность провести встречу с Джонсоном.

На совместной пресс-конференции Кэмерон и госсекретарь США Энтони Блинкен повторили призывы о необходимости оказать помощь Украине. Кмерон заявил, что он проехал в США "не читать лекции" и вмешиваться во внутреннюю политику, но готов отказаться от "дипломатической риторики", потому что он очень эмоционально относится к тому, что США и Европа должны объединиться для защиты Украины от российской. злости.

"Будущие поколения могут оглянуться на нас и сказать, достаточно ли мы сделали, когда эта страна была захвачена диктатором, пытавшимся силой перекроить границы? Усвоили ли мы уроки истории? И достаточно ли мы сделали?" – сказал дипломат.

Издание пишет, что все попытки Кэмерона столкнулись с борьбой за власть внутри Республиканской партии.

Радикальная часть Республиканской партии продолжает угрожать Джонсону отставкой при вынесении пакета о помощи Украине на голосование.

Предвыборный штаб Трампа заявил, что на ужине с Кемероном обсуждались такие вопросы, как "будущие выборы в США и Великобритании, политические вопросы, связанные с Brexit, необходимость выполнения странами НАТО своих обязательств по расходам на оборону и прекращению убийств в Украине ".

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если у Дональда Трампа есть желание передать России украинские территории, чтобы реализовать свой мирный план, это очень примитивная идея.

Кроме того, мы ранее информировали, что Washington Post узнал о плане Трампа по прекращению войны в Украине и.

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