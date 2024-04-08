Статья WP о планах Трампа отдать РФ часть Украины: реакция политика

В предвыборной кампании Дональда Трампа возразили, что бывший президент США хочет закончить войну, отдав России часть Украины, о чем шла речь в статье The Washington Post. Он назвал это "феечными новостями".

Об этом сообщает The New York Post.

Как заявил советник предвыборной кампании Джейсон Миллер , что бывший глава Белого дома "не согласится на мирный план, пока он не придет на должность и не сможет правильно взвесить все варианты".

"Все это фейковые новости от Washington Post. Они просто придумывают. Президент Трамп единственный, кто говорит о прекращении убийств. Джо Байден говорит о новых убийствах", — сказал советник Трампа, вспомнив соперника Трампа, действующего президента Америки Джо Байдена.

Напомним, накануне издания The Washington Post со ссылкой на собственные источники написало, что Трамп обсуждает идею за закрытыми дверями, согласно которой Украина отдаст Крым и Донбасс Москве в обмен на прекращение огня в войне.

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