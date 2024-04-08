Стаття WP про плани Трампа віддати РФ частину України: реакція політика

У Трампа журналістів The Washington Post звинуватили у наклепі.
У передвиборчій кампанії Дональда Трампа заперечили, що колишній президент США хоче закінчити війну, віддавши Росії частину України, про що йшлося у статтю The Washington Post. Він назвав це "фейковими новинами".
Про це повідомляє The New York Post.
Як заявив радник передвиборчої кампанії Джейсон Міллер, що колишній очільник Білого дому "не погодиться на мирний план, доки він не прийде на посаду і не зможе правильно зважити всі варіанти".
"Все це фейкові новини від Washington Post. Вони просто вигадують. Президент Трамп єдиний, хто говорить про припинення вбивств. Джо Байден говорить про нові вбивства", - сказав радникТрампа, згадавши суперника Трампа, чинного президента Америки Джо Байдена.
Нагадаємо, напередодні видання The Washington Post з посиланням на власні джерела написало, що Трамп обговорює ідею за закритими дверима, згідно з якою Україна віддасть Крим і Донбас Москві в обмін на припинення вогню у війні.
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