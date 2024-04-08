Стаття WP про плани Трампа віддати РФ частину України: реакція політика

У передвиборчій кампанії Дональда Трампа заперечили, що колишній президент США хоче закінчити війну, віддавши Росії частину України, про що йшлося у статтю The Washington Post. Він назвав це "фейковими новинами".

Про це повідомляє The New York Post.

Як заявив радник передвиборчої кампанії Джейсон Міллер , що колишній очільник Білого дому "не погодиться на мирний план, доки він не прийде на посаду і не зможе правильно зважити всі варіанти".

"Все це фейкові новини від Washington Post. Вони просто вигадують. Президент Трамп єдиний, хто говорить про припинення вбивств. Джо Байден говорить про нові вбивства", - сказав радникТрампа, згадавши суперника Трампа, чинного президента Америки Джо Байдена.

Нагадаємо, напередодні видання The Washington Post з посиланням на власні джерела написало, що Трамп обговорює ідею за закритими дверима, згідно з якою Україна віддасть Крим і Донбас Москві в обмін на припинення вогню у війні.

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