8 побутових речей, які негативно впливають на наше життя: перевірте за списком

Переважна більшість цих речей є в кожному домі, тому варто бути вкрай обережними.

Розповідаємо, які речі в домі можуть негативно впливати на здоров’я, що в цілому позначається на якості нашого життя.

Які речі в домі негативно впливають на здоров’я і тривалість життя

Несправна електрика. Варто слідкувати за тим, щоб у домі не було проблем з електрикою, оскільки це бомба уповільненої дії. Що будь-якої миті може призвести до масштабної пожежі. Також не слід користуватися побутовими приладами, які періодично виходять з ладу, щоб не сталося короткого замикання.

Варто слідкувати за тим, щоб у домі не було проблем з електрикою, оскільки це бомба уповільненої дії. Що будь-якої миті може призвести до масштабної пожежі. Також не слід користуватися побутовими приладами, які періодично виходять з ладу, щоб не сталося короткого замикання. Меблі з ДСП. Так, ці предмети інтер’єру досить популярні, оскільки мають доступну ціну. Втім, вони можуть мати негативний вплив на здоров’я, бо деякі недобросовісні виробники застосовують матеріал, що містить фенол та формальдегід, що вкрай небезпечні для здоров’я.

Так, ці предмети інтер’єру досить популярні, оскільки мають доступну ціну. Втім, вони можуть мати негативний вплив на здоров’я, бо деякі недобросовісні виробники застосовують матеріал, що містить фенол та формальдегід, що вкрай небезпечні для здоров’я. Пластиковий посуд. Так, напевно ми всі користуємося таким посудом, бо він не б’ється, дуже зручний, у ньому можна зберігати продукти. Втім, варто слідкувати, щоб такий посуд не нагрівався, бо за високих температур пластик виділяє отруйні речовини. І обов’язково треба викидати пошкоджені ємності, бо в тріщинах живе багато хвороботворних бактерій.

Так, напевно ми всі користуємося таким посудом, бо він не б’ється, дуже зручний, у ньому можна зберігати продукти. Втім, варто слідкувати, щоб такий посуд не нагрівався, бо за високих температур пластик виділяє отруйні речовини. І обов’язково треба викидати пошкоджені ємності, бо в тріщинах живе багато хвороботворних бактерій. Неналежна вентиляція приміщення. Неякісне повітря вкрай негативно впливає на наше здоров’я. До того ж, у погано провітрюваному приміщенні може з’являтися грибок, який спричиняє ряд захворювань в організмі людини.

Неякісне повітря вкрай негативно впливає на наше здоров’я. До того ж, у погано провітрюваному приміщенні може з’являтися грибок, який спричиняє ряд захворювань в організмі людини. Побутова хімія. Ми не можемо уявити свого життя без побутових хімічних засобів для чищення, прибирання та прання. Але деякі з них містять вкрай шкідливі речовини для здоров’я. Наприклад, етиленгліколь, який входить до складу освіжувачів повітря призводить до слабкості, нудоти, головного болю й запаморочення. А пари хлору, що виділяються з відбілювачів, викликають проблеми з серцем, судинами та органами дихання.

Ми не можемо уявити свого життя без побутових хімічних засобів для чищення, прибирання та прання. Але деякі з них містять вкрай шкідливі речовини для здоров’я. Наприклад, етиленгліколь, який входить до складу освіжувачів повітря призводить до слабкості, нудоти, головного болю й запаморочення. А пари хлору, що виділяються з відбілювачів, викликають проблеми з серцем, судинами та органами дихання. Засоби від молі. Це нафталін – добре відома речовина нашим мамам і бабусям. Який може бути токсичним, бо містить хімічні сполуки, що викликають нудоту, головний біль та блювання.

Це нафталін – добре відома речовина нашим мамам і бабусям. Який може бути токсичним, бо містить хімічні сполуки, що викликають нудоту, головний біль та блювання. Килими із синтетики. Так, це практичне підлогове покриття, яке ще має функцію декорування будинків та квартир. Проте вони є пилозбирачами, оскільки на рік збирають до трьох кілограмів пилу. На килимах також осідає шерсть домашніх улюбленців, частинки відмерлої шкіри, живуть тисячі паразитів, які викликають алергію чи астму. Так як синтетичні килими виготовляються зі штучних матеріалів, що містять акрил, поліпропілен та нейлон, вони можуть спричинити ряд захворювань органів дихання.

Так, це практичне підлогове покриття, яке ще має функцію декорування будинків та квартир. Проте вони є пилозбирачами, оскільки на рік збирають до трьох кілограмів пилу. На килимах також осідає шерсть домашніх улюбленців, частинки відмерлої шкіри, живуть тисячі паразитів, які викликають алергію чи астму. Так як синтетичні килими виготовляються зі штучних матеріалів, що містять акрил, поліпропілен та нейлон, вони можуть спричинити ряд захворювань органів дихання. Вінілові шпалери. Напевно, ніхто не знає, що ці популярні шпалери містять полівінілхлорид – вкрай міцний матеріал, який затримує вологу, не пропускаючи повітря. Тому досить часто під такими шпалерами з’являється грибок та цвіль, які є вкрай небезпечними для здоров’я.

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