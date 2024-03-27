Що краще — таблетки чи капсули: в чому різниця, як діють

Часто в аптеках можна зустріти один засіб, наприклад, ібупрофен, в різних формах: капсулах і таблетках. При цьому капсули зазвичай дорожчі. В чому різниця і що ефективніше?

Саме від форми випускання ліків залежить їх вплив на організм. Але це правило діє не для всіх препаратів. Тому інколи є сенс купувати капсули, які складніші у виробництві, а тому дорожчі, а інколи можна обійтися дешевшими таблетками з такими ж дозуванням та діючою речовиною

Таблетки і капсули: в чому різниця

Таблетки і капсули вважаються твердими лікарськими формами, які потрібно ковтати і запивати достатньою кількістю води. Вони містять ретельно відміряне дозування активного компонента, який і впливає на організм. Також в них можуть міститися допоміжні речовини для об'єму та додаткових властивостей:

стабілізатори, підсолоджувачі, барвники, ароматизатори для захисту ліків від руйнування та окислення;

засоби доставляння активного компоненту, які допомагають керувати його впливом на організм.

Основною відмінністю між капсулами і таблетками є саме в допоміжних речовинах, що надають цим формам різних властивостей. Тому і таблетки, і капсули мають свої переваги та недоліки.

Таблетки

Через скільки часу діють таблетки: вони спочатку повинні розчинитися і вже після цього засвоюються в кишківнику / Фото: Unsplash

Це невеликі тверді шматочки ліків, які зазвичай виготовляються з пресованого порошку і мають різні розміри, форму та товщину. Найчастіше виробники їх роблять круглої чи овальної форми, сплющеними.

Основні переваги таблеток:

тривалий термін зберігання — порошки більш стабільні, а тому таблетки можна зберігати довше;

— порошки більш стабільні, а тому таблетки можна зберігати довше; в одній дозі висока концентрація діючої речовини — пресований порошок займає невеликий об'єм, а тому таблетку можна зробити сильнодієвою;

— пресований порошок займає невеликий об'єм, а тому таблетку можна зробити сильнодієвою; деякі пігулки можна ділити — якщо на пігулках є вертикальна лінія, їх можна ділити, зменшуючи тим самим дозування;

— якщо на пігулках є вертикальна лінія, їх можна ділити, зменшуючи тим самим дозування; нижча вартість — їх просто виготовляти, а тому вони дешевші;

— їх просто виготовляти, а тому вони дешевші; не містять тваринного желатину — підходять вегетаріацям і тим, хто з релігійних міркувань не споживає свинину.

Незважаючи на всі плюси, таблетки також мають і мінуси:

повільний ефект — таблетці потрібен певний час, щоб розчинитися, а тому вона довше буде засвоюватися в кишківнику і повільніше діяти;

— таблетці потрібен певний час, щоб розчинитися, а тому вона довше буде засвоюватися в кишківнику і повільніше діяти; часто неприємний смак — хоча до деяких пігулок сьогодні додають ароматизатори, їх буває складно проковтнути;

— хоча до деяких пігулок сьогодні додають ароматизатори, їх буває складно проковтнути; низька біодоступність — деякі порошки можуть розчинятися нерівномірно і діяти не так, як очікує лікар.

Капсули

Чому капсули, а не таблетки: переваги і недоліки / Фото: Unsplash

Це невеликі тонкі контейнери, які виготовляються з розчинних матеріалів (зокрема, тваринного желатину). Капсули можуть бути твердими (заповнюються порошком) і м'якими та еластичними (ліки у формі пасти чи рідини). Найчастіше їх виготовляють циліндричної форми.

Основними перевагами капсул є:

швидка дія — рідини, гелі та порошки в капсулі швидше засвоюються кишківником;

— рідини, гелі та порошки в капсулі швидше засвоюються кишківником; нейтральний смак — оболонка капсул не має жодного смаку;

— оболонка капсул не має жодного смаку; висока біодоступність — пасти, гелі та рідини розчиняються рівномірно, а тому їхній ефект завжди очікуваний.

Капсули також мають деякі мінуси:

нижчий термін зберігання — пасти, гелі та рідини чутливі до світла і вологості, а тому капсули зазвичай мають невеликий термін зберігання;

— пасти, гелі та рідини чутливі до світла і вологості, а тому капсули зазвичай мають невеликий термін зберігання; капсулу неможливо розділити — тому не можливо зменшити дозування;

— тому не можливо зменшити дозування; низька концентрація діючої речовини — пасти, гелі і рідини обм'ємні, а тому зазвичай капсули не такі сильнодієві;

— пасти, гелі і рідини обм'ємні, а тому зазвичай капсули не такі сильнодієві; виготовляються з тваринного желатину — що підходить не всім людям.

Що краще: таблетки чи капсули

Форма ліків підбирається лікарем, враховуючи те, як саме препарат буде засвоюватися і взаємодіяти з організмом людини. Іноді вибір між таблетками та капсулами принциповий.

Наприклад, коли мова йде про знеболювальні препарати, то деяким людям важливо, щоб вони почали діяти якнайшвидше. В такому разі капсули завжди краще.

А ось антидепресанти діють повільно, коштують чимало, а згодом вимаагають зменшення дозування. Тоді краще обирати таблетки.

Інколи форма жодним чином не впливає на ефект. Наприклад, якщо обирати, що краще — таблеки чи капсули антибіотики — то вони зазвичай працюють однаково.

Зверніть увагу, стаття несе інформаційний характер. В будь-якому разі потрібно проконсультуватися з лікарем.

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