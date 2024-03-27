Що краще — таблетки чи капсули: в чому різниця, як діють

Часто в аптеках можна зустріти один засіб, наприклад, ібупрофен, в різних формах: капсулах і таблетках. При цьому капсули зазвичай дорожчі. В чому різниця і що ефективніше?
Саме від форми випускання ліків залежить їх вплив на організм. Але це правило діє не для всіх препаратів. Тому інколи є сенс купувати капсули, які складніші у виробництві, а тому дорожчі, а інколи можна обійтися дешевшими таблетками з такими ж дозуванням та діючою речовиною
Таблетки і капсули: в чому різниця
Таблетки і капсули вважаються твердими лікарськими формами, які потрібно ковтати і запивати достатньою кількістю води. Вони містять ретельно відміряне дозування активного компонента, який і впливає на організм. Також в них можуть міститися допоміжні речовини для об'єму та додаткових властивостей:
- стабілізатори, підсолоджувачі, барвники, ароматизатори для захисту ліків від руйнування та окислення;
- засоби доставляння активного компоненту, які допомагають керувати його впливом на організм.
Основною відмінністю між капсулами і таблетками є саме в допоміжних речовинах, що надають цим формам різних властивостей. Тому і таблетки, і капсули мають свої переваги та недоліки.
Таблетки
Це невеликі тверді шматочки ліків, які зазвичай виготовляються з пресованого порошку і мають різні розміри, форму та товщину. Найчастіше виробники їх роблять круглої чи овальної форми, сплющеними.
Основні переваги таблеток:
- тривалий термін зберігання — порошки більш стабільні, а тому таблетки можна зберігати довше;
- в одній дозі висока концентрація діючої речовини — пресований порошок займає невеликий об'єм, а тому таблетку можна зробити сильнодієвою;
- деякі пігулки можна ділити — якщо на пігулках є вертикальна лінія, їх можна ділити, зменшуючи тим самим дозування;
- нижча вартість — їх просто виготовляти, а тому вони дешевші;
- не містять тваринного желатину — підходять вегетаріацям і тим, хто з релігійних міркувань не споживає свинину.
Незважаючи на всі плюси, таблетки також мають і мінуси:
- повільний ефект — таблетці потрібен певний час, щоб розчинитися, а тому вона довше буде засвоюватися в кишківнику і повільніше діяти;
- часто неприємний смак — хоча до деяких пігулок сьогодні додають ароматизатори, їх буває складно проковтнути;
- низька біодоступність — деякі порошки можуть розчинятися нерівномірно і діяти не так, як очікує лікар.
Капсули
Це невеликі тонкі контейнери, які виготовляються з розчинних матеріалів (зокрема, тваринного желатину). Капсули можуть бути твердими (заповнюються порошком) і м'якими та еластичними (ліки у формі пасти чи рідини). Найчастіше їх виготовляють циліндричної форми.
Основними перевагами капсул є:
- швидка дія — рідини, гелі та порошки в капсулі швидше засвоюються кишківником;
- нейтральний смак — оболонка капсул не має жодного смаку;
- висока біодоступність — пасти, гелі та рідини розчиняються рівномірно, а тому їхній ефект завжди очікуваний.
Капсули також мають деякі мінуси:
- нижчий термін зберігання — пасти, гелі та рідини чутливі до світла і вологості, а тому капсули зазвичай мають невеликий термін зберігання;
- капсулу неможливо розділити — тому не можливо зменшити дозування;
- низька концентрація діючої речовини — пасти, гелі і рідини обм'ємні, а тому зазвичай капсули не такі сильнодієві;
- виготовляються з тваринного желатину — що підходить не всім людям.
Що краще: таблетки чи капсули
Форма ліків підбирається лікарем, враховуючи те, як саме препарат буде засвоюватися і взаємодіяти з організмом людини. Іноді вибір між таблетками та капсулами принциповий.
Наприклад, коли мова йде про знеболювальні препарати, то деяким людям важливо, щоб вони почали діяти якнайшвидше. В такому разі капсули завжди краще.
А ось антидепресанти діють повільно, коштують чимало, а згодом вимаагають зменшення дозування. Тоді краще обирати таблетки.
Інколи форма жодним чином не впливає на ефект. Наприклад, якщо обирати, що краще — таблеки чи капсули антибіотики — то вони зазвичай працюють однаково.
Зверніть увагу, стаття несе інформаційний характер. В будь-якому разі потрібно проконсультуватися з лікарем.
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