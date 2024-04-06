У Білорусі повістки вручатимуть через SMS: указ Лукашенка

Явка за такою повісткою буде обовʼязковою у разі оголошення мобілізації.

Так званий "президент" Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ, згідно з яким громадянам країни можуть вручати повістки через SMS-повідомлення.

Про це йдеться в указі опублікованому на Національному правовому інтернет-порталі Білорусі.

"Про необхідність явки до військового комісаріату (відокремленого підрозділу) за місцем проживання, управління Комітету державної безпеки по області громадяни можуть бути поінформовані за допомогою SMS-повідомлень", - йдеться у повідомленні.

Вказується, що явка за такою повісткою буде обовʼязковою у разі оголошення мобілізації.

"При призові на військову службу з мобілізації громадяни Білорусі також зобов'язані з'явитися на заходи на заклик, бувши оповіщеними за допомогою SMS-повідомлень", - зазначається в законі.

Крім того, всіх операторів мобільного звʼязку забовʼязали передавати воєнкоматам номери військовозобов'язаних протягом тижня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова МЗС Польщі прокоментував слова Лукашенка про підготовку до війни.

Крім того, ми раніше інформували, що Лукашенко готує Білорусь до війни і назвав "ворогів номер один".

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