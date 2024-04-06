В Беларуси повестки будут вручать по SMS: указ Лукашенко

Явка по такой повестке будет обязательна в случае объявления мобилизации.
Так называемый "президент"Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому гражданам страны могут вручать повестки по SMS-сообщению.
Об этом говорится в указе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.
"О необходимости явки в военный комиссариат (отделенное подразделение) по месту жительства, управление Комитета государственной безопасности по области граждане могут быть проинформированы с помощью SMS-сообщений", — говорится в сообщении.
Указывается, что явка по такой повестке будет обязательна в случае объявления мобилизации.
"При призыве на военную службу по мобилизации граждане Беларуси также обязаны явиться на меры по призыву, будучи уведомлены с помощью SMS-сообщений", — отмечается в законе.
Кроме того, всех операторов мобильной связи обязали передавать военкоматам номера военнообязанных в течение недели.
Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Польши прокомментировал слова Лукашенко о подготовке к войне.
Кроме того, мы ранее информировали, что Лукашенко готовит Беларусь к войне и назвал "врагов номер один".
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