В Беларуси повестки будут вручать по SMS: указ Лукашенко

Явка по такой повестке будет обязательна в случае объявления мобилизации.

Так называемый "президент"Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому гражданам страны могут вручать повестки по SMS-сообщению.

Об этом говорится в указе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

"О необходимости явки в военный комиссариат (отделенное подразделение) по месту жительства, управление Комитета государственной безопасности по области граждане могут быть проинформированы с помощью SMS-сообщений", — говорится в сообщении.

Указывается, что явка по такой повестке будет обязательна в случае объявления мобилизации.

"При призыве на военную службу по мобилизации граждане Беларуси также обязаны явиться на меры по призыву, будучи уведомлены с помощью SMS-сообщений", — отмечается в законе.

Кроме того, всех операторов мобильной связи обязали передавать военкоматам номера военнообязанных в течение недели.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Польши прокомментировал слова Лукашенко о подготовке к войне.

Кроме того, мы ранее информировали, что Лукашенко готовит Беларусь к войне и назвал "врагов номер один".

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