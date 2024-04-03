Лукашенко готовит Беларусь к войне: в ГУР сообщили о ситуации на границе

Пока ситуация на границе остается стабильной.

Украина следит за развитием ситуации в соседней Беларуси и готовится реагировать на возможные сценарии. Также продолжается укрепление границы.

Об этом сообщил представитель украинского Главного управления разведки Андрей Юсов.

Ситуацию на границе он называет стабильной, отвечая на вопрос о том, наблюдает ли ГУР какую-то подготовку или формирование группировок на территории соседней Беларуси.

"Украина внимательно следит за развитием ситуации, готовится к реагированию на возможные сценарии, проводит укрепление границы", – ответил Юсов.

Кроме того, по словам спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, на территории республики пока не наблюдаются признаки наращивания ударных группировок российских войск.

Как сообщалось, самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко открыто заявил, что его страна готовится к войне против "недружественных государств". Он признался, что в стране ведется необходимая подготовка соответствующих подразделений.

Читайте также: