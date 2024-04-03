Британия готовит громкое обращение к членам НАТО: чего ждать Украине

В Британии уверены, что Украина присоединится к НАТО.

Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон планирует поощрять членов НАТО тратить больше, производить больше и предоставлять Украине больше услуг в области обороны перед лицом продолжающейся российской агрессии и возрастающих угроз международной стабильности.

Как сообщили в МИДе Британии, об этом он планирует заявить на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

Кэмерон подчеркнул необходимость продолжения поддержки Украины, которая, по его словам, сегодня ближе к НАТО, чем когда-либо.

"Он будет поощрять членов Альянса присоединиться к возглавляемым Великобританией инициативам по закупке стандартных ракет и боеприпасов НАТО для украинских Вооруженных сил", — говорится в сообщении МИД Британии.

Как отмечается, все члены Альянса соглашаются с тем, что Украина вступит в НАТО, и Великобритания будет продолжать работать над тем, чтобы Украина продолжала предпринимать значительные шаги по пути к членству в Альянсе.

“Мы должны продолжать оказывать критически важную поддержку, необходимую Украине для победы в войне. Члены НАТО должны активизироваться и тратить больше средств на оборону перед лицом продолжающейся российской агрессии и более опасного мира», — утверждает Кэмерон.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает создать специальный фонд на 100 млрд долларов для военной помощи Украине в рамках пакета, подписанного лидерами стран-членов Альянса на саммите в Вашингтоне. Фонд может быть сформирован в течение пяти лет посредством вкладов союзников.

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