Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Британія готує гучне звернення до членів НАТО: чого очікувати Україні

Британія готує гучне звернення до членів НАТО: чого очікувати Україні

Очільник МЗС Британії Девід Кемерон заохочуватиме членів НАТО посилити військову підтримку України. / Фото: Associated Press

У Британії впевнені, що Україна приєднається до НАТО.

Очільник МЗС Британії Девід Кемерон планує заохочувати членів НАТО витрачати більше, виробляти більше і надавати Україні більше послуг в галузі оборони перед обличчям триваючої російської агресії і зростаючих загроз міжнародній стабільності.

Як повідомили в МЗС Британії, про це він планує заявити на зустрічі глав МЗС країн НАТО у Брюсселі. 

Кемерон наголосить на необхідності продовження підтримки України, яка, за його словами, сьогодні ближча до НАТО, ніж будь-коли.

“Він заохочуватиме членів Альянсу приєднатися до очолюваних Великою Британією ініціатив із закупівлі стандартних ракет і боєприпасів НАТО для українських Збройних сил”, — йдеться у повідомленні МЗС Британії.

Як зазначається, усі члени Альянсу погоджуються з тим, що Україна вступить до НАТО, і Велика Британія продовжуватиме працювати над тим, щоб Україна продовжувала здійснювати значні кроки на шляху до членства в Альянсі. 

“Ми повинні продовжувати надавати критично важливу підтримку, необхідну Україні для перемоги у війні. Члени Альянсу повинні активізуватися і витрачати більше коштів на оборону перед обличчям триваючої російської агресії і більш небезпечного світу”, — стверджує Кемерон.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити спеціальний фонд на 100 млрд доларів для військової допомоги Україні в рамках пакета, який мають підписати лідери країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтоні. Фонд може бути сформований протягом п'яти років шляхом внесків союзників.

Читайте провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація