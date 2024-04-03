Британія готує гучне звернення до членів НАТО: чого очікувати Україні

У Британії впевнені, що Україна приєднається до НАТО.

Очільник МЗС Британії Девід Кемерон планує заохочувати членів НАТО витрачати більше, виробляти більше і надавати Україні більше послуг в галузі оборони перед обличчям триваючої російської агресії і зростаючих загроз міжнародній стабільності.

Як повідомили в МЗС Британії, про це він планує заявити на зустрічі глав МЗС країн НАТО у Брюсселі.

Кемерон наголосить на необхідності продовження підтримки України, яка, за його словами, сьогодні ближча до НАТО, ніж будь-коли.

“Він заохочуватиме членів Альянсу приєднатися до очолюваних Великою Британією ініціатив із закупівлі стандартних ракет і боєприпасів НАТО для українських Збройних сил”, — йдеться у повідомленні МЗС Британії.

Як зазначається, усі члени Альянсу погоджуються з тим, що Україна вступить до НАТО, і Велика Британія продовжуватиме працювати над тим, щоб Україна продовжувала здійснювати значні кроки на шляху до членства в Альянсі.

“Ми повинні продовжувати надавати критично важливу підтримку, необхідну Україні для перемоги у війні. Члени Альянсу повинні активізуватися і витрачати більше коштів на оборону перед обличчям триваючої російської агресії і більш небезпечного світу”, — стверджує Кемерон.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити спеціальний фонд на 100 млрд доларів для військової допомоги Україні в рамках пакета, який мають підписати лідери країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтоні. Фонд може бути сформований протягом п'яти років шляхом внесків союзників.

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