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Росіяни вбили у Харківській області дитину: що відомо

Росіяни вбили у Харківській області дитину: що відомо

Наслідки російського обстрілу. / Фото: Associated Press

Під час обстрілу загинув батько хлопчика.

Внаслідок російського обстрілу села Новоосинове, що у Куп'янському районі Харківської області, загинула дитина - 11-річний хлопець. 

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти вбили ще одну дитину. Сьогодні 11-річний хлопець внаслідок травм після обстрілу помер у лікарні", - наголосив голова ОВА.

Зазначається, що російські війська вдарили по населеному пункту напередодні, 2 квітня. Відразу на місці атаки загинув його 58-річний батько.

Як повідомлялося, армія РФ здійснює "бомбардування Харкова у стилі Алеппо 2015 року".  Військовий експерт Сергій Грабський каже, що Москва діє обдумано та цинічно, намагаючись, зокрема, спровокувати масову хвилю біженців із міста

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