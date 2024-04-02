Дощі, грози і сильний вітер: якою буде погода в Україні 3 квітня

У середу, 3 квітня, в Україні стане більш прохолодно. У більшості областей опуститься температура, будуть дощі та сильний вітер.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

На заході і півночі, на крайньому сході, в Приазов'ї та у Вінницькій областях — короткочасний дощ, а подекуди — ще й гроза. На решті території — без істотних опадів.

Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Втім, на заході, півночі та сході, а також у Вінницькій та Черкаській областях пориви сягатимуть 15-20 м/с. На високогір'ї Карпат — шквали 25 м/с.

Вночі температура повітря становитиме +5-10°. Вдень майже на всій території країни повітря прогріється до +12-17°. У південній частині країни — до 20°.

На високогіp'ї Карпат завтра буде невеликий дощ, а вночі — з мокрим снігом. Температура вночі буде 0-5° тепла, в вдень — +4-9°.

Погода в Києві

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ, а вдень — грози. Вітер західний, 7-12 м/с, але пориви можуть сягати 15-20 м/с.

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині. 3 квітня — пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпеки — жовтий", — йдеться у повідомленні.

В Київській області температура повітря вночі буде 5-10° тепла, вдень — 12-17° тепла. В Києві стовпчики термометрів вночі покажуть 8-10° тепла, а вдень — близько 15° тепла.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що до України суне похолодання. Температура повітря зменшиться вже 3, 4 та 5 квітня.

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