До України суне похолодання: синоптикиня назвала точну дату

У середу, 3 квітня, очікується зниження температури повітря - до +13+17 вдень та +5+10 градусів вночі.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Найближчими днями, орієнтовно 3, 4 та 5 квітня, не сильно роздягайтеся та поверніть на вішалку плащі чи й пальто. Бо максимальна температура повітря найближчої ночі та завтра вранці становитиме +5+10 градусів, а вдень очікується +13+17, на півдні та на сході місцями до +19 градусів", - написала вона.

Вітер в Україні буде західного напрямку. У північних областях можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду, обережно.

За її прогнами, із 3-го квітня очікуються періодичні дощі, місцями із грозами, пройдуть у західних областях, на півночі, а також на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму. Інші області - без опадів.

Погода у Києві

У Києві у середу місцями дощ, гроза. Сильний західний вітер до поривів 15-18 метрів за секунду. Очікується зниження температури повітря вночі до +7+10 градусів, вдень до +16 градусів.

Діденко зауважила, що після похолодання знову передбачається підвищення температури повітря.

Раніше попереджали, що найближчими днями в Україні погіршиться погода. Де оголошено штормове попередження - читайте ТУТ.

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