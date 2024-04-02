В Украину движется похолодание: синоптик назвала точную дату

В среду, 3 апреля, ожидается понижение температуры воздуха — до +13+17 днем и +5+10 градусов ночью.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В ближайшие дни, ориентировочно 3, 4 и 5 апреля, не сильно раздевайтесь и верните на вешалку плащи или пальто. Потому что максимальная температура воздуха в ближайшую ночь и завтра утром будет +5+10 градусов, а днем ожидается +13+17, на юге и на востоке местами до +19 градусов", – написала она.

Ветер в Украине будет западного направления. В северных областях возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду, осторожно.

По ее прогнозам, с 3 апреля ожидаются периодические дожди, местами с грозами, пройдут в западных областях, на севере, а также в Луганской, Донбассе, Запорожье и Крыму. Другие области – без осадков.

Погода в Киеве

В Киеве местами дождь, гроза. Сильный западный ветер до порывов 15-18 метров в секунду. Ожидается понижение температуры воздуха ночью до +7+10 градусов, днем до +16 градусов.

Диденко отметила, что после похолодания снова предполагается повышение температуры воздуха.

Ранее предупреждали, что в ближайшие дни в Украине ухудшится погода. Где объявлено штормовое предупреждение – читайте ЗДЕСЬ.

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