В Україні погіршилася погода: де оголошено штормове попередження

Синоптики попереджають про погіршення погоди у вівторок, 2 квітня. Майже у всій країні будуть сильні шквали.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

"2 квітня вночі в західних областях, вдень в Україні, крім сходу, пориви 15-20 м/с. На високогір'ї Карпат - 25-30 м/с", - йдеться у попередженні.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Негода омине лише Харківську, Донецьку і Луганську області.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні на 2 квітня. / Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі повідомляли, що 2 квітня прогнозується "літня" температура повітря - до 25 градусів тепла, а також місцями - дощі.