В РФ зняли ролик із професійними акторами, аби підірвати мобілізацію в Україні – ISW

Аналітики повідомили про зусилля Кремля, спрямовані на підрив довіри українців до влади, підрив мобілізації і на сіяння невдоволення.

Росіяни зняли пропагандистський відеоролик із професійними акторами про мобілізацію в Україні, мета якого – підірвати довіру громадян до влади і мобілізаційні зусилля.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Проросійські канали поширюють пропагандистське відео про мобілізацію в Україні. Військові аналітики звернули увагу, що цей ролик вирізняється високою вартістю та кінематографічною витонченістю. Це свідчить про те, що відео – продукт узгодженої та добре забезпеченої ресурсами інформаційної операції.

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Як повідомили російські опозиційні видання "Агентство" та "Медіазона", зняті на відео люди – професійні російські актори, які раніше брали участь у телевізійних шоу РФ.

Один з акторів відмовився обговорювати свою участь у ролику, стверджуючи, що знімається лише у фільмах, а не в рекламі.

В Інституті зауважили, що Кремль і раніше використовував високоякісні пропагандистські відеоролики як частину централізованих інформаційних операцій.

"Характеристики цього нещодавнього відео вказують на те, що відео підтримує ширші зусилля Кремля, спрямовані на підрив довіри українців до уряду, підрив мобілізаційних зусиль українців і на сіяння внутрішнього невдоволення", – зазначили в ISW.

До слова, раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк прокоментував скандали з працівниками ТЦК та мобілізацією в Україні. Він зазначив, що відео про "пакування до бусів" принципово не містять, що саме в поведінці героїв матеріалу призвело до таких наслідків. У різних соцмережах – безліч відео з вирваним з контексту змістом. Це точно не Україні допомагає перемогти у війні.

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