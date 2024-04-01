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Закликала вбивати українських дітей: СБУ повідомила про підозру російській пропагандистці Симоньян

Закликала вбивати українських дітей: СБУ повідомила про підозру російській пропагандистці Симоньян

Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян / Фото: Associated Press

Серед нових задокументованих злочинів фігурантки є публічні заклики Симоньян до масового вбивства українських дітей у грудні 2023 року.

Служба безпеки задокументувала нові злочини російської пропагандистки Маргарити Симоньян, яка закликала до геноциду українців.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Фігурантка очолює міжнародний рупор кремля – телеканал RT і входить до медійного пулу Путіна.

За даними слідства, пропагандистка однією з перших підтримала повномасштабне вторгнення рф та воєнні злочини російських окупантів.

Серед нових задокументованих злочинів фігурантки є публічні заклики Симоньян до масового вбивства українських дітей у грудні 2023 року.

Крім цього російська пропагандистка неодноразово агітувала за продовження ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі України.

Фігурантка регулярно поширює кремлівські наративи у вигляді «авторських» дописів на власному Телеграм-каналі та в ефірах російських телеканалів.

Насамперед мова йде про її участь у телевізійній передачі ще одного ворожого пропагандиста – Володимира Соловйова.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Симоньян про нову підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 442 (геноцид);
  • ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ст. 436 (пропаганда війни);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
СБУ повідомила про підозру російській пропагандистці Симоньян / © СБУ
СБУ повідомила про підозру російській пропагандистці Симоньян / Фото: СБУ

Оскільки зловмисниця переховується від правосуддя на території рф, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності.

Зазначимо, що за матеріалами СБУ у березні 2023 року Симоньян уже було повідомлено про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Нагадаємо, що Симоньян припустила, за якої умови Путін піде на припинення вогню.

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