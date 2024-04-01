Помер відомий комік з "Одеських джентльменів" Святослав Пелішенко

Помер відомий комік, сценарист і капітан команди КВК "Одеські джентльмени" Святослав Пелішенко.

Його не стало у віці 71 року в неділю, 31 березня. Про це повідомила журналістка, ексучасниця "Одеських джентльменів" Світлана Фабрикант на власній Facebook-сторінці. Вона висловила співчуття та зізналася, що сценарист неабияк любив своє рідне місто Одесу.

"Як багато горя… Від нас пішов капітан… Святослав Пелішенко… Слава… Велика дитина… Безмежно талановита, нескінченно мудра, безкомпромісно справедлива і чесна, страшенно скромна і всіма нами, усією командою, дуже кохана. Тому що рідна! Він дуже любив свою Одесу, присвятив їй книги, вірші та навіть пісні. У мене не вистачить слів розповісти про нього… Дякую, Славо", - написала Світлана.

Причини смерті Святослава Пелішенко наразі невідомі.

Святослав Пелішенко. Фото: Facebook Світлани Фабрикант

Зазначимо, знаменитість тривалий час грав у КВК і був капітаном славетної команди "Одеських джентельменів". Окрім того, за життя Святослав встиг знятися у декількох фільмах і був співавтором програм "Городок", "Юрмаліна", "Суботній вечір" та інших. Відомо, що останні 33 роки життя Святослав Пелішенко проживав в РФ. Втім, його громадянська позиція залишилася невідомою, оскільки останні роки він провів доволі потайливий спосіб життя і не був активним у соцмережах.

Святослав Пелішенко. Фото: Facebook Світлани Фабрикант

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про загибель відомого 27-річного актора Ченса Пердомо. Зірка серіалу "Моторошні пригоди Сабріни" загинув у жахливій автокатастрофі.

Читайте також: