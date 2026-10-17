Зеленський про цілі Путіна: він прагне нашого знищення

Володимир Зеленський та Путін / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський відверто розповів про подальші плани та цілі російського диктатора Володимира Путіна, наголосивши, що ворог не збирається зупинятися та прагне повного знищення нашої держави.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо дій ворога, глава держави підкреслив, що погрози Кремля щодо ударів по мостах та критичній інфраструктурі — це вже не просто плани, а повсякденна реальність, з якою борються наші сили ППО.

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Постійні удари та подальша ескалація

За словами президента, російські війська продовжуватимуть блокувати портову інфраструктуру в Чорному морі, завдавати ударів по об’єктах енергетики та водопостачання.

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«Вони били, б’ють і будуть продовжувати блокувати портову інфраструктуру, наше Чорне море. Вони, на жаль, били і б’ють по енергетиці та по всьому, що пов’язано з водопостачанням. І ми це бачимо, розуміємо і робимо все, щоб це захистити. По мостам вони вже б’ють», — зазначив Зеленський.

Президент закликав центральну та місцеву владу, а також військових діяти максимально зібрано: «Менше слів, більше захисту, більше кроків».

Головна мета Кремля та протидія ворогу

Зеленський наголосив, що Путін продовжуватиме ескалацію, а будь-які прояви слабкості з боку України чи міжнародної спільноти лише спонукатимуть його до збільшення масштабів агресії.

«Будемо показувати слабкість — він нічого не зупинить, тільки збільшить і збільшить, і буде вимагати безумовно капітуляції. Хоча скажу вам відверто, він хоче нашого знищення. Йому і капітуляції замало, але йому і капітуляцію ніхто не віддасть і не віддасть нашу державу», — наголосив Володимир Зеленський.

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Глава держави підкреслив, що головне завдання України зараз — максимально захищатися, відповідати на ворожі удари, об’єднувати світ та примушувати Путіна до перемовин і припинення вогню по цивільній та енергетичній інфраструктурі.

Раніше Володимир Зеленський повідомив про те, що США та європейські партнери працюють над організацією тристоронньої зустрічі з Путіним, залучаючи як можливі майданчики країни Близького Сходу, Європу та саміт G20.

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