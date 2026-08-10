Кремль готує цинічну брехню щодо українських полонених: що вигадав ворог

Російська пропаганда

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Росія готує масштабну дезінформаційну кампанію щодо українських військовополонених, спрямовану на західну аудиторію. Ворог переміщує полонених у кращі умови заради постановних сюжетів.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації, офіцер Сил оборони України Андрій Коваленко.

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Росія спробує створити враження, що нібито поводиться з українськими військовополоненими краще, ніж Україна — з російськими. Для цього ворог готує медійні матеріали, орієнтовані, зокрема, на західну аудиторію.

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«Під це виділені ресурси на медіазаходи, відбувається переміщення українських полонених в більш комфортні умови для зняття відповідних медійних сюжетів, які за завданням мають поширюватися на західну аудиторію. Також рф планує використовувати повернутих з полону росіян для поширення брехні про умови утримання в Україні», — розповів Коваленко.

Він зазначив, що пропаганда та дезінформація залишаються одним із ключових інструментів Росії у війні та спробах дискредитувати Україну. Водночас Київ неодноразово публічно демонстрував умови утримання російських військовополонених, зокрема показував якість харчування та побутові умови.

Попри це, Росія, як зазначив керівник ЦПД, продовжуватиме поширювати неправдиву інформацію та намагатися викривити реальну картину.

До слова, раніше російська пропаганда взялася поширювати фейк про те, що Україна нібито перепродує західну зброю та ударні дрони італійській мафії. За даними ЦПД, мета цієї дезінформації — дискредитувати український оборонний сектор та підірвати довіру західних союзників.

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