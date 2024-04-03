Росія атакувала Україну дронами: скільки БпЛА збила ППО

Вночі проти середи, 3 квітня, російські окупанти атакували Україну безпілотниками. Сили ППО знищили чотири російські дрони.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 4 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 4 БпЛА було знищено", - наголошують у зведенні.

Як повідомлялося, вночі у низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА. Зокрема, за повідомленням моніторингових каналів, у Хмельницькій області працювала ППО.

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