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Росія атакувала Україну дронами: скільки БпЛА збила ППО

Росія атакувала Україну дронами: скільки БпЛА збила ППО

Безпілотник Shahed.

Знищено усі безпілотники.

Вночі проти середи, 3 квітня, російські окупанти атакували Україну безпілотниками. Сили ППО знищили чотири російські дрони. 

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 4 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 4 БпЛА було знищено", - наголошують у зведенні.

Як повідомлялося, вночі у низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА. Зокрема, за повідомленням моніторингових каналів, у Хмельницькій області працювала ППО.

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