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- Війна
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В Україні можуть повернути світломаскування через нові дрони РФ — "Флеш"
Особливо це може стосуватися освітлення доріг і трас у нічний час, адже нова російська система дозволяє безпілотникам орієнтуватися за зображеннями місцевості.
Україні, ймовірно, доведеться знову переглянути питання світломаскування, якщо Росія почне масово застосовувати на ударних безпілотниках і ракетах модулі оптичної навігації «Сусанін».
Про це заявив військовий експерт у галузі зв’язку та радіотехнологій, радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов.
«2022 року ми робили це через страх і нерозуміння, а зараз, ймовірно, доведеться діяти усвідомлено», — зазначив він.
Бескрестнов пояснив, що питання світломаскування може стати актуальним у разі масового використання Росією модуля оптичної навігації «Сусанін» на безпілотниках типу «Герань-5» та інших БпЛА або ракетах.
«Якщо наш ворог почне масово застосовувати модуль оптичної навігації „Сусанін“ на „Герані-5“ та інших БпЛА, ракетах у нічний час, нам, можливо, доведеться переглянути питання світломаскування. Особливо це стосується освітлення доріг і ділянок трас», — заявив експерт.
Що відомо про систему «Сусанін»
Росія почала застосовувати оптичну навігаційну систему «Сусанін» на далекобійних реактивних дронах «Герань-4» і «Герань-5». Вона дозволяє безпілотникам орієнтуватися за зображеннями місцевості та продовжувати політ навіть за умов придушення супутникової навігації.
У пам’ять дрона завантажують зображення маршруту, а під час польоту камера порівнює їх з реальною місцевістю і коригує напрямок. За словами Сергія «Флеша» Бескрестнова, для базового орієнтування можуть використовувати навіть зображення Google Earth.
Водночас така система не робить дрони невразливими. Вона найефективніша проти нерухомих заздалегідь визначених цілей, а хмари, туман і дощ можуть ускладнювати її роботу. Основним способом протидії залишаються фізичне перехоплення дронами-перехоплювачами або засобами ППО.
Росія продовжує модернізувати ударні дрони
На початку жовтня ГУР повідомило про нову версію «Герані-4». Окрім оптичної навігації, безпілотник отримав магнітометр для точнішого автономного польоту, російський двигун замість китайського та нову бойову частину для ураження мостів і опор ліній електропередач.
В Інституті вивчення війни зазначали, що модернізовані «Герані» та «Молнії» Росія може застосовувати не лише проти мостів, а й проти локомотивів та інших об’єктів логістики.
Паралельно РФ посилює захист безпілотників від української РЕБ. Зокрема, в «Шахедах» виявляли вдосконалені супутникові антени, які ускладнюють придушення навігаційних сигналів.