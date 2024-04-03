Россия атаковала Украину дронами: сколько БпЛА сбила ПВО

Ночью в среду, 3 апреля, российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками, а также ракетами С-300. Силы ПВО уничтожили четыре российских дрона.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

"Ночью, российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 4 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 4 БпЛА были уничтожены", — отмечают в строительстве.

Командование Воздушных сил ВСУ подтвердило уничтожение четырех БпЛА, которые оккупанты запускали из района Приморско-Ахтарск в РФ. Кроме того, враг ударил по Донецкой области тремя зенитными управляемыми ракетами С-300.

"Шахеды" были уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины в Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской и Черкасской областях", - подчеркнули в ПС.

Как сообщалось, ночью в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА. В частности, по сообщению мониторинговых каналов, в Хмельницкой области работала ПВО.

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