В ГУР рассказали, какой запас "Калибров" имеют россияне

Российская оккупационная армия давно не применяла крылатые ракеты морского базирования "Калибр" во время массированных атак по Украине. Врагу удалось создать значительный запас.

Об этом представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий рассказал "РБК.Украина".

Он уточнил, что с конца сентября 2023-го Россия почти не запускала по Украине "Калибры".

"Агрессор накапливает запас крылатых ракет 3М-14 "Калибр" и располагает не менее 260 единиц. Причем в их планах произвести 30 таких ракет в апреле этого года", — говорит представитель разведки.

Впрочем, Скибицкий считает, что в ближайшее время Россия возобновит более активное использование "Калибров", ведь у врага уменьшаются запасы ракет Х-101.

Напомним, руководитель украинской разведки Кирилл Буданов отмечает, что армия врага не использовала "Калибры", а атаковала ракетами Х-101, поскольку в РФ ее считают более эффективной. Он прогнозирует, что в ближайшее время Россия будет бить "Калибрамы".

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