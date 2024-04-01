Россияне имеют много авиабомб весом 1500 кг - Воздушные силы.

Российская армия имеет большое количество управляемых авиационных бомб весом 1500 кг. Этим вооружением оккупанты пытаются истощить украинскую противовоздушную оборону.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона.

"Таких бомб в России много. Они пытаются истощить нашу систему ПВО. Основная наша задача — бороться непосредственно с носителями, а это самолеты Су-34 и Су-33", — подчеркнул он.

По его словам, такая бомба может полностью разрушить девятиэтажное панельное здание или старую "хрущевку". Евлаш отмечает, что для уничтожения таких самолетов необходимо оперативное и тактическое мастерство и умелое применение соответствующих комплексов.

"Самое главное — нужно больше западных систем. В этом вопросе мы полагаемся на наших партнеров", — подчеркнул представитель ВСУ.

Напомним, 117 отдельная бригада ТРО ВСУ сообщила, что враг впервые применил тяжелую авиабомбу весом 1500 кг в Сумской области. Такой боеприпас по сравнению с другими имеет гораздо большую силу взрывчатки.

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