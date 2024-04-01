В России горит большой оборонный завод "Уралмаш" – видео

В Екатеринбурге 1 апреля вспыхнул пожар на одном из крупнейших оборонных заводов "Уралмаш".

Об этом пишут распаблики.

На заводе поднялся столб черного дыма.

В одном из цехов горит кровля. Огонь мог охватить около 800 метров.

О причине возгорания и пострадавших пока не сообщается. Власти РФ официальных комментариев пока не дали.

"Уралмаш" производит оборудование для металлургии, горнодобывающей промышленности и энергетики.

Напомним, россияне снова ударили по Белгородской области авиабомбами.

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