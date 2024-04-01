Россияне снова ударили по Белгородской области авиабомбами

Оккупационные войска России продолжают атаковать ФАБами свою же территорию.
Армия России снова атаковала Белгородскую область авиабомбами – еще две ФАБ сбросили с российских самолетов.
Об этом пишет Astra со ссылкой на источник.
По данным канала, в воскресенье, 31 марта, авиабомбы ФАБ-500 обнаружили в районе хутора Нина. А в районе села Крюково нашли воронку, в которой, предварительно, также находится ФАБ-500.
"Таким образом, это уже 16-й случай за последние 2 недели", – пишет Astra.
Напомним, житель Белгорода написал заявление на военных РФ из-за падения бомб на область (фото).
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