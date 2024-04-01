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В Росії горить великий оборонний завод "Уралмаш" – відео

В Росії горить великий оборонний завод "Уралмаш" – відео

В Росії горить "Уралмаш"

На заводі "Уралмаш" спалахнула пожежа.

У російському Єкатеринбурзі 1 квітня спалахнула пожежа на одному із найбільших оборонних заводів "Уралмаш".

Про це пишуть роспабліки.   

На заводом піднявся стовп чорного диму.

В одному з цехів горить покрівля. Вогонь міг охопити близько 800 метрів.

Про причину займання та постраждалих поки не повідомляється. Влада РФ офіційних коментарів поки не дала.

"Уралмаш" виготовляє обладнання для металургії, гірничодобувної промисловості та енергетики.

Нагадаємо, росіяни знову вгатили по Бєлгородській області авіабомбами.

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