РФ атаковала Украину дронами: сколько "Шахедов" сбила ПВО

Один БПЛА "приземлить" не удалось.

В ночь на понедельник, 1 апреля, российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками Shahed. Силы ПВО уничтожили два российских дрона.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

"Ночью российские оккупанты снова атаковали Украину, применив 3 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины два ударных БпЛА были уничтожены", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, после полуночи Воздушные силы ВСУ предупредили об опасности вражеских дронов. В частности, они были отмечены на территории Харьковской области.

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