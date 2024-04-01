РФ атакувала Україну дронами: скільки "Шахедів" збила ППО

Один БпЛА "приземлити" не вдалося.

Вночі проти понеділка, 1 квітня, російські окупанти атакували Україну безпілотниками Shahed. Сили ППО знищили два російські дрони.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

"Вночі російські окупанти знову атакували Україну, застосувавши 3 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України два ударних БпЛА було знищено", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, після опівночі Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку ворожих дронів. Зокрема, вони були помічені на території Харківської області.

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