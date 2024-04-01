Повітряні Сили ЗСУ попередили про небезпеку ворожих дронів

Ворог продовжує використовувати безпілотники.
Сумська та Харківська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальній мережі.
Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник «Марсель» теж зауважив небезпеку.
"Увага, на території Харківської області помічені ворожі БПЛА! Дотримуйтесь правил безпеки та не знімайте роботу ППО!", - додав він.
Нагадаємо, що вибухи у Харкові також лунали 31 березня 2024 року близько 16:00.
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