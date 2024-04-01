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Повітряні Сили ЗСУ попередили про небезпеку ворожих дронів

Повітряні Сили ЗСУ попередили про небезпеку ворожих дронів

Росіяни продовжують надокучати безпілотниками / Фото: ТСН.ua

Ворог продовжує використовувати безпілотники.

Сумська та Харківська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальній мережі. 

Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник «Марсель» теж зауважив небезпеку.

"Увага, на території Харківської області помічені ворожі БПЛА! Дотримуйтесь правил безпеки та не знімайте роботу ППО!", - додав він. 

Нагадаємо, що вибухи у Харкові також лунали 31 березня 2024 року близько 16:00. 

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