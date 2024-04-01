Повітряні Сили ЗСУ попередили про небезпеку ворожих дронів

Сумська та Харківська області - загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальній мережі.

Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник «Марсель» теж зауважив небезпеку.

"Увага, на території Харківської області помічені ворожі БПЛА! Дотримуйтесь правил безпеки та не знімайте роботу ППО!", - додав він.

Також читайте Вибиті вікна та пошкодження водогону: Терехов прокоментував ситуацію в Шевченківському районі Харкова після обстрілу

Нагадаємо, що вибухи у Харкові також лунали 31 березня 2024 року близько 16:00.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.