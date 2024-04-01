"Вся надія на Україну": молдовський депутат про ППО своєї країни

Молдовський депутат визнав, що ППО його країни "не може збити нічого, що літає – від горобців до крилатих ракет".

Молдова не має своєї системи ППО, тому у захисті від російських ракет вона може розраховувати сьогодні тільки на Україну, а в майбутньому – на "парасольку НАТО".

Про це заявив розповів депутат парламенту Республіки Молдова Оазу Нантой, передає FREEДОМ.

Він нагадав, що географічно Молдова розташована між Україною та Румунією, яка є членом НАТО. Тому ініціатива встановити “парасольку НАТО” від повітряних цілей над Євросоюзом, зокрема захистить і Молдову.

"Тобто Республіці Молдова найпростіше захистити свій повітряний простір, включившись у цю спільну систему ППО", – зазначив молдовський депутат.

Нантой визнав, що Молдова зараз не має ресурсів, щоб побудувати ефективну триярусну систему ППО.

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"Це, на жаль, належить до галузі фантастики. Радари, які ми зараз купуємо, можуть контролювати повітряний простір, але не можуть збити нічого, що літає – від горобців до крилатих ракет. Ця проблема реально існує", – сказав депутат.

Водночас, через російську пропаганду значна частина молдовського суспільтва не підтримує вступ до НАТО.

"Суспільство тривалий час перебувало під впливом російської пропаганди, що НАТО — це агресивний блок. Тому на сьогодні не більше однієї чверті наших громадян, які проживають на правому березі Дністра, вважають, що Молдова могла б захиститися, вступивши до НАТО. А в нашій Конституції записано, що рішення про відмову від нейтралітету має ухвалюватися на референдумі більшістю голосів громадян, внесених до виборчих списків. На сьогодні це абсолютно нереально.

Тому нам залишається тільки сподіватися, що система ППО України буде досить ефективною, і територія Молдови хоч не безпосередньо, а побічно, але буде захищена українською системою ППО", – сказав Нантой.

Він нагадав про випадки, коли російські ракети, запущені з Чорного моря, порушували повітряний простір Молдови.

"Російський генералітет прекрасно знає, що системи ППО у нас немає, і вдається до таких цинічних кроків. Але все це ціна, яку ми платимо за наш горезвісний нейтралітет. І вкотре повторюю: нас захищає Україна", – підсумував Оазу Нантой.

Нагадаємо, що 29 березня у Молдові не підтвердили проліт російської ракети над її територією. Проте російські ракети і дрони вже неодноразово опинялися над територією Молдови.

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