Франція та Молдова підписали угоду про оборону

У спільній заяві Макрон і Санду вимагають від Росії вивести свої війська з території молдовського регіону Придністров'я.

У четвер, 7 березня, Франція підтвердила свою “непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності” Республіки Молдова, президентка якої Мая Санду була прийнята в Єлисейському палаці для укладення угоди про оборону між двома державами.

Про це повідомляє румунське видання Digi24.

Зустріч президента Франції Еммануеля Макрона та молдовської президентки відбулася через тиждень після того, як сепаратисти з Придністров'я попросили “захисту” у Росії, яка утримує 1500 солдатів у цьому регіоні, що межує з Україною.

У спільній заяві лідери двох країн звернулися до Росії з вимогою “вивести свої незаконно розміщені сили на території Молдови”. Франція оголосила про готовність “сприяти, коли прийде час, тривалому та мирному врегулюванню цього конфлікту”, замороженого від 1992 року, після розпаду Радянського Союзу.

Війна, розпочата Росією проти України, знову розпалила напругу на цій смузі землі площею трохи більше 4000 квадратних кілометрів, як і в Республіці Молдова, яка “зіткнулася з посиленням гібридних атак”, йдеться у спільній заяві лідерів Франції та Молдови.

Уряд Молдови також стурбований хвилею дезінформації з наближенням президентських виборів і референдуму щодо вступу Республіки Молдова до Європейського Союзу, запланованого на осінь.

"Режим у Москві намагається контролювати мою країну за допомогою енергетичного шантажу, організації демонстрацій, здійснення кібератак і навіть планування державного перевороту", - сказала Мая Санду під час прес-конференції з Макроном.

“Перед лицем цих спроб втручання, які явно мають на меті розділити молдовське суспільство, Франція та Європейський Союз на вашому боці. Молдавський народ може пишатися своєю мирною боротьбою за свободу, яка кидає виклик Росії Володимира Путіна”, - заявив президент Франції.

Угода про оборонну співпрацю, яку підписали міністри оборони Франції та Молдови Себастьєн Лекорню та Анатолій Носатий, передбачає, зокрема, відкриття в найближчі місяці постійної оборонної місії в Кишиневі. Макрон заявив, що “це лише перший крок”.

Економічна угода, яку також уклали на рівні міністрів двох країн – це "двостороння дорожня карта, що визначає майбутні проєкти, які будуть розроблятися спільно", додав французький президент.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон закликав союзників активізуватися, підкресливши, що "зараз не час бути боягузливими".

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