Франция и Молдова подписали соглашение об обороне

В совместном заявлении Макрон и Санду потребовали от России вывести свои войска с территории молдовского региона Приднестровья.

В четверг, 7 марта, Франция подтвердила свою "непреклонную поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности" Республики Молдова, президент которой Майя Санду была принята в Елисейском дворце для заключения соглашения об обороне между двумя государствами.

Об этом сообщает румынское издание Digi24.

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и молдавской президентки состоялась через неделю после того, как сепаратисты из Приднестровья попросили "защиты" у России, которая содержит 1500 солдат в этом граничащем с Украиной регионе.

В совместном заявлении лидеры двух стран обратились к России с требованием "вывести свои незаконно размещенные силы на территории Молдовы". Франция объявила о готовности "способствовать, когда придет время, длительному и мирному урегулированию этого конфликта", замороженного с 1992 года, после распада Советского Союза.

Война, начатая Россией против Украины, снова разожгла напряжение на этой полосе земли площадью чуть более 4000 квадратных километров, как и в Республике Молдова, "столкнувшейся с усилением гибридных атак", говорится в совместном заявлении лидеров Франции и Молдовы.

Правительство Молдовы также озабочено волной дезинформации с приближением президентских выборов и референдума о вступлении Республики Молдова в Европейский Союз, запланированных на осень.

"Режим в Москве пытается контролировать мою страну посредством энергетического шантажа, организации демонстраций, осуществления кибератак и даже планирования государственного переворота", — сказала Майя Санду на пресс-конференции с Макроном.

“Перед лицом этих попыток вмешательства, явно преследующих цель разделить молдовское общество, Франция и Европейский Союз на вашей стороне. Молдовский народ может гордиться своей мирной борьбой за свободу, бросающую вызов России Владимира Путина”, — заявил президент Франции.

Соглашение об оборонном сотрудничестве, которое подписали министры обороны Франции и Молдовы Себастьен Лекорню и Анатолий Носатый, предусматривает, в частности, открытие в ближайшие месяцы постоянной оборонной миссии в Кишиневе. Макрон заявил, что "это только первый шаг".

Экономическое соглашение, которое также было заключено на уровне министров двух стран – это "двусторонняя дорожная карта, определяющая будущие проекты, которые будут разрабатываться совместно", добавил французский президент.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон призвал союзников активизироваться, подчеркнув, что "сейчас не время быть трусливыми".

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