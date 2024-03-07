Свержение режима Путина не приведет к демократии в РФ — Bild

После Путина в РФ может работать новая форма тирании.

В случае, если режим российского президента Владимир Путин будет свергнут, то это вряд ли приведет к расцвету демократии в РФ.

Об этом в своей колонке для Bild пишет политический обозреватель Петер Тиде.

Причиной таких высказываний стали, в частности, смерть и похороны российского оппозиционера Алексея Навального.

"В стране Путина ты не свободен даже после смерти. Да, Навальный был последним в своем роде. Путин его устранил. Новый лидер оппозиции сначала должен вырасти или выйти из ГУЛАГа", — написал аналитик.

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В то же время, по его словам, "кремлевскому лидеру нет покоя", ведь он должен опасаться убийства по примеру других тиранов.

"Военные не смогут — или не захотят — вечно объясняться за горы тел молодых солдат, которые возвращаются из Украины. Давление матерей и вдов очень велико. Любая пропаганда — ничто по сравнению с полями могил. Но даже свержение Путина не приведет к демократии. Только к новой форме тирании.Тогда есть надежда на то, что на улице найдется кто-то, готовый возглавить группу, чтобы столетие спустя прорваться через ряд деспотов", — резюмировал Тиде.

Смерть Навального – что известно

Российский оппозиционер Алексей Навальный скончался 16 февраля. Он отбывал наказание в колонии в Ямало-Ненецком округе, скончался 16 февраля. СМИ РФ заявили, что у Навального оборвался тромб.

Причиной внезапной смерти российского оппозиционера Алексея Навального могло стать повторное отравление.

В среду, 6 марта, Юлия Навальная, вдова российского оппозиционера Алексея Навального, призвала россиян прийти на избирательные участки 17 марта в полдень и высказать свою оппозицию к переизбранию действующего президента РФ Владимира Путина, написав имя его мертвого соперника на бюллетене.

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