Повалення режиму Путіна не призведе до демократії в РФ - Bild

Після Путіна у РФ може працювати нова форма тиранії.

У разі, якщо режим російського президента Володимира Путіна буде повалено, то це навряд чи призведе до розквіту демократії в РФ.

Про це у своїй колонці для Bild пише політичний оглядач Петер Тіде.

Причиною таких висловлювань стали, зокрема, смерть та похорон російського опозиціонера Олексія Навального.

"У країні Путіна ти не вільний навіть після смерті. Так, Навальний був останнім у своєму роді. Путін його усунув. Новий лідер опозиції спочатку має зрости, або вийти з ГУЛАГу", - написав аналітик.

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Водночас, за його словами, "кремлівському лідерові немає спокою", адже він має побоюватися вбивства за прикладом інших тиранів.

"Військові не зможуть - чи не захочуть - вічно пояснюватись за гори тіл молодих солдатів, які повертаються з України. Тиск матерів і вдів дуже великий. Будь-яка пропаганда - ніщо, порівняно з полями могил. Але навіть повалення Путіна не призведе до демократії. Лише до нової форми тиранії. Тоді є надія на те, що на вулиці знайдеться хтось, готовий очолити групу, щоб через сторіччя прорватися через низку деспотів", - резюмував Тіде.

Смерть Навального - що відомо

Російський опозиціонер Олексій Навальний помер 16 лютого. Він відбував покарання в колонії в Ямало-Ненецькому окрузі, помер 16 лютого. ЗМІ РФ заявили, що у Навального обірвався тромб.

Причиною раптової смерті російського опозиціонера Олексія Навального могло стати повторне отруєння.

У середу, 6 березня, Юлія Навальна, вдова російського опозиціонера Олексія Навального, закликала росіян прийти на виборчі дільниці 17 березня опівдні та висловити свою опозицію до переобрання чинного президента РФ Володимира Путіна, написавши ім’я його мертвого суперника на бюлетені.

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