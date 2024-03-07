Битва за аеродром “Антонов”: Буданов розповів про надійного інформатора

Для оборони летовища у Гостомелі були відправлені найдосвідченіші розвідники-спецпризначенці.

Інформацію про план росіян захопити 24 лютого 2022 року аеродром “Антонов” та висадити там тисячі своїх солдатів українська військова розвідка отримала від надійного інформатора.

Про це розповів начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов в інтерв’ю німецькому виданню Zeit.

За його словами, для оборони летовища були відправлені найдосвідченіші розвідники-спецпризначенці.

“Я побачив [російські гелікоптери], і подумав, що вони вже дуже близько. Відчув страх, але потім вирвався адреналін”, ― пригадав один із розвідників.

Про ситуацію на полі бою в Гостомелі начальник ГУР МО України Кирило Буданов доповідав президенту Володимиру Зеленському. Керівник української розвідки отримував дані від своїх підрозділів, задіяних в обороні аеродрому.

“Зрозуміло, що люди, які бачать десятки вертольотів, що стріляють у їхній бік, не зовсім щасливі”, ― сказав Кирило Буданов.

Підрозділи Сил безпеки та оборони України здійснили контратаку проти російського угруповання в другій половині дня 24 лютого. До кінця ночі у бою вдалось ліквідувати близько 80 російських десантників.

Далі злітно-посадкова смуга аеродрому була пошкоджена українською артилерією, аби унеможливити посадку військово-транспортних літаків держави-агресора.

Відчайдушна битва за аеродром у Гостомелі зірвала московський бліцкриг та розбила наміри Кремля окупувати Київ “за три дні”.

Нагадаємо, раніше очільник військової розвідки України Кирило Буданов розповів про розбудову спецслужби за два роки великої війни.

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