Битва за аэродром "Антонов": Буданов рассказал о надежном информаторе

Для обороны аэродрома в Гостомеле были отправлены самые опытные разведчики-спецназовцы.

Информацию о плане россиян захватить 24 февраля 2022 года аэродром "Антонов" и высадить там тысячи своих солдат украинская военная разведка получила от надежного информатора.

Об этом рассказал начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов в интервью немецкому изданию Zeit.

По его словам, для обороны аэродрома были отправлены самые опытные разведчики-спецназназовцы.

“Я увидел [российские вертолеты], и подумал, что они уже очень близко. Испытал страх, но потом вырвался адреналин", – вспомнил один из разведчиков.

О ситуации на поле боя в Гостомеле начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов докладывал президенту Владимиру Зеленскому. Руководитель украинской разведки получал данные от своих подразделений, задействованных в обороне аэродрома.

"Понятно, что люди, которые видят десятки стреляющих в их сторону вертолетов, не совсем счастливы", — сказал Кирилл Буданов.

Подразделения Сил безопасности и обороны Украины провели контратаку против российской группировки во второй половине дня 24 февраля. К концу ночи в бою удалось ликвидировать около 80 российских десантников.

Далее взлетно-посадочная полоса аэродрома была повреждена украинской артиллерией, чтобы исключить возможность посадки военно-транспортных самолетов государства-агрессора.

Отчаянная битва за аэродром в Гостомеле сорвала московский блицкриг и разбила намерения Кремля оккупировать Киев "за три дня".

Напомним, ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов рассказал о развитии спецслужбы за два года войны.

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