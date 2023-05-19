Буданов рассказал о своих первых днях войны (видео)

Главные переживания были в последние часы и минуты перед началом российского вторжения.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что он забрал свою жену в свой кабинет за сутки до начала войны, поскольку знал, когда все должно было бы начаться.

Об этом он заявил во время своего интервью Дмитрию Комарову.

Он отметил, что главные переживания были в последние часы и минуты перед началом российского вторжения.

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"23 февраля после обеда я забрал жену, мы вселились в мой кабинет, зная, что на следующий день начнутся все события. Ждал на 4 часа утра, поскольку знали время, когда все должно начинаться", — рассказал Буданов.

Он заявил, что вторжение могло начаться и раньше, но россияне каждый день оттягивали и изменяли дату начала.

"Довольно сильно переживал за это — я руководитель разведки, и для меня недопустимо было ошибиться в таком деле. И около 15 часов 23 числа мы точно получили — завтра в четыре должно начинаться", — сказал Буданов.

Глава ГУР заявил, что в самом начале войны самое главное было задержать высадку захватчиков на аэродроме "Гостомель". План россиян заключался в стремительной высадке на аэродроме "Гостомель" и оттуда проникновении в Киев.

На вопрос, какое количество десанта пойдет на столицу страны, Буданов ответил, что: "были довольно страшные цифры. Там было около 30 "Илов" (транспортных самолетов "Ил-76" — ред.) в одной волне в воздухе. В течение суток. 24 февраля они несколько раз пробовали — поднимали их, сажали, заходили на территорию Беларуси, разворачивали, потому что так и не удалось им стремительно взять под контроль взлетно-посадочную полосу».

Буданов заявил, что российские захватчики вообще отказывались верить в то, что в Украине им будут сопротивляться. "Во-вторых, они свято верили, что стремительно высадятся и будут самолет за самолетом выгружать подразделения, которые будут прямо заходить в Киев", — добавил Буданов.

Напомним, ранее сообщалось, что начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что война между Россией и Украиной была неизбежна и в России начали к ней готовиться уже давно.

Кроме того, мы ранее информировали, что начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал о двойниках главы Кремля Владимире Путине и отметил, что ни в Мариуполе, ни на параде в Москве 9 мая настоящий диктатор не присутствовал.

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