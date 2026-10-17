- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 32
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 17 октября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для любых дел, главное — не ждать, пока все наладится само по себе, а прилагать усилия к достижению цели.
Символ дня: Саламандра.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: красный, алый.
Счастливые камни дня: оливин, гранатит.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: болезни начавшиеся в этот день чреваты неприятными осложнениями, поэтому не стоит медлить с лечением.
Питание дня: необходимо следить за свежестью и качеством продуктов — велик риск пищевого отравления.
Стрижка дня: один из самых лучших дней для стрижки — в этот день она обещает здоровье и долголетие.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры, направленные на разрешение бытовых проблем.
Сны дня: сны нынешней ночи могут оказаться пророческими, но, поскольку они могут показаться запутанными, нужно проанализировать их содержание.
Табу дня: нельзя пренебрегать знаками. которые сегодня может посылать Вселенная, в них будут содержаться важные подсказки.
Цитата дня: «В искусстве искренность — синонимодаренности» (Олдос Хаксли).
Читайте также:
Ретроградный Меркурий с 25 октября по 12 ноября 2026 года: что нас ждет в это время
Зодиакальный гороскоп на октябрь 2026 года для всех 12 знаков