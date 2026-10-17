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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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32
Время на прочтение
2 мин

Астрологический прогноз на 17 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

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Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Саламандра

Саламандра / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для любых дел, главное — не ждать, пока все наладится само по себе, а прилагать усилия к достижению цели.

Символ дня: Саламандра.

Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: красный, алый.

Счастливые камни дня: оливин, гранатит.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: болезни начавшиеся в этот день чреваты неприятными осложнениями, поэтому не стоит медлить с лечением.

Питание дня: необходимо следить за свежестью и качеством продуктов — велик риск пищевого отравления.

Стрижка дня: один из самых лучших дней для стрижки — в этот день она обещает здоровье и долголетие.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры, направленные на разрешение бытовых проблем.

Сны дня: сны нынешней ночи могут оказаться пророческими, но, поскольку они могут показаться запутанными, нужно проанализировать их содержание.

Табу дня: нельзя пренебрегать знаками. которые сегодня может посылать Вселенная, в них будут содержаться важные подсказки.

Цитата дня: «В искусстве искренность — синонимодаренности» (Олдос Хаксли).

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