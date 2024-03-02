Не тромб: розслідувач Грозєв назвав можливу причину смерті Навального

Володимир Путін наказав завершити те, що не вийшло чотири роки тому.

Причиною раптової смерті російського опозиціонера Олексія Навального могло стати повторне отруєння.



Таку думку висловив розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю журналісту Михайлу Зигарю.

Саме Грозєв розслідував перше отруєння Олексія Навального отрутою "Новичок".

"Я вважаю, що це точно умовний "Новичок". Тому що те, що вони "Новичком" намагалися зробити 2020 року, дуже ймовірно і можливо спробували закінчити тим самим способом. Бо інакше залишається чергове незакінчене вбивство "Новичком", у який вони вклали стільки років і стільки грошей, що залишити цю справу незакінченою не можна", - вважає розслідувач.

Він також вважає, що вбивства політв'язнів та опозиціонерів в Росії можуть продовжитися.

"Моє джерело після смерті Олексія натякнуло, що це не останній інцидент. Не хочу робити прогнози, але я реально боюся, що мотивація Путіна була цим вбивством довести Заходу, що він більше немає червоних ліній, і таким чином змусити домовлятися про Україну на своїх умовах", - резюмував Христо Грозєв.

Смерть Олексія Навального

Російський опозиціонер Олексій Навальний помер 16 лютого. Він відбував покарання в колонії в Ямало-Ненецькому окрузі, помер 16 лютого. ЗМІ РФ заявили, що у Навального обірвався тромб.

Навальний був отруєний у Росії 2020 року. Його було евакуйовано до Німеччини, де було підтверджено, що його отруїли "Новачком".

У січні 2021 року Навальний повернувся до Росії після лікування і одразу в аеропорту був заарештований.

Олексія Навального було засуджено у справі про шахрайство, а також за низкою інших звинувачень, зокрема за створення "екстремістської організації", якою в Росії визнано, зокрема, його "Фонд боротьби з корупцією".

У колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Навальний відбував 19 років колонії особливого режиму.

Голова ГУР України Кирило Буданов заявив, що Навальний дійсно помер у результаті того, що у нього відірвався тромб.

Похорон Навального відбувся 1 березня у Москві.

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