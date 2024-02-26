Соратниця Навального розповіла, чому його вбили

Путін не хотів бачити Навального на волі і позбувся "предмету торгу".

Російського опозиціонера Олексія Навального було вбито, щоб не допустити його обміну на засудженого в Німеччині кілера – офіцера спецназу ФСБ Вадима Красікова.

Про це соратниця опозиціонера Марія Пєвчих заявила у відеозверненні 26 лютого.

Соратниця Навального опублікувала відео, в якому розповіла про підготовку обміну опозиціонера на офіцера спецназу ФСБ Вадима Красікова, засудженого в Німеччині за вбивство Зелімхана Хангошвілі – колишнього чеченського бойового командира.

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"Навальний найближчими днями мав опинитися на волі, тому що ми добилися рішення про його обмін. На початку лютого Путіну запропонували обміняти кілера ФСБ Вадима Красікова, який відбуває термін за вбивство в Берліні, на двох американських громадян та Олексія Навального. <…> Увечері 15 лютого я отримала інформацію про те, що переговори ведуться та перебувають на фінальній стадії. А 16 лютого Олексія було вбито", – розповіла Пєвчих.

За її словами, одним із посередників на переговорах був російський олігарх Роман Абрамович.

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Пєвчих також стверджує, "гуманітарний" обмін Навального почали готувати ще два роки тому. Весь цей час команда опозиціонера спілкувалася з німецькими та американськими чиновниками, бізнесменами та політиками. Соратниця Навального додала, що обмін міг відбутися ще рік тому.

На думку Пєвчих, президент РФ Володимир Путін не хотів бачити Навального на волі і позбувся "предмету торгу", щоб обміняти Красікова на когось іще.

Нагадаємо, раніше видання Bild повідомило, що Навального напередодні смерті мали обміняти на Красікова. Про можливий обмін в інтерв'ю Такеру Карлсону говорив і сам Путін.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Тіло Навального віддали матері

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