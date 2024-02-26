Соратница Навального рассказала, почему его убили

Путин не хотел видеть Навального на свободе и лишился "предмета торга".

Российский оппозиционер Алексей Навальный был убит, чтобы не допустить его обмена на осужденного в Германии киллера – офицера спецназа ФСБ Вадима Красикова.

Об этом соратница оппозиционера Мария Певчих заявила в видеообращении 26 февраля.

Соратница Навального опубликовала видео, в котором рассказала о подготовке обмена оппозиционера на офицера спецназа ФСБ Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство Зелимхана Хангошвили – бывшего чеченского боевого командира.

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"Навальный в ближайшие дни должен был оказаться на свободе, потому что мы добились решения о его обмене. В начале февраля Путину предложили обменять киллера ФСБ Вадима Красикова, отбывающего срок за убийство в Берлине, на двух американских граждан и Алексея Навального. <…> Вечером 15 февраля я получила информацию о том, что переговоры ведутся и находятся на финальной стадии. А 16 февраля Алексей был убит", — рассказала Певчих.

По ее словам, одним из посредников на переговорах был российский олигарх Роман Абрамович.

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Певчих также утверждает, что "гуманитарный" обмен Навального начали готовить еще два года назад. Все это время команда оппозиционера общалась с немецкими и американскими чиновниками, бизнесменами и политиками. Соратница Навального добавила, что обмен мог состояться еще год назад.

По мнению Певчих, президент РФ Владимир Путин не хотел видеть Навального на свободе и избавился от "предмета торга", чтобы обменять Красикова на кого-то еще.

Напомним, ранее издание Bild сообщило, что Навального накануне смерти должны были обменять на Красикова. О возможном обмене в интервью Такеру Карлсону говорил и сам Путин.

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