Операция "Декабрь": у РДК готовили освобождение Навального — подробности

В "Русском добровольческом корпусе" заявили, что с начала октября 2023 года разрабатывался план по освобождению Алексея Навального по исправительной колонии № 6 и переправке его в границу с Украиной.

Об этом говорится на странице РДК.

РДК готовили спасение Навального

Отмечается, что Навального передать разведывательной группе РДК с целью эвакуации на территорию Украины. Реализовать большую часть плана имела группа партизан РДК.

"Согласно плану, Алексея Навального мы должны были отбить у конвоя дорогой к ВК-3 в Ямало-Ненецком округе силами нашей группы, а дальше вместе с ним немедленно должны были отправиться на пограничную территорию с Украиной, встретиться с разведгруппой РДК для пересечения границы и получения убежища", — рассказал командир отряда партизан.

Алексей Навальный в кабинете начальника ИК-6 Дмитрия Ножкина

Однако дату и время этапирования Навального несколько раз переносились, а в результате его провели внезапно, поэтому группа РДК не успела выдвинуться в район намеченного начала операции.

Алексей Навальный в кабинете начальника ИК-6 Дмитрия Ножкина

16 февраля, в день смери Навального, был пла в стадии переработки под ВК-3. В РДК поделились некоторыми данными и фотоматериалами, полученными ими во время подготовки.

Швейный участок РДК

Смерть Навального – что известно

Напомним, 16 февраля стало известно, что Алексей Навальный скончался в российской колонии. Ему вроде бы стало плохо во время прогулки, он потерял сознание. Медики не смогли помочь.

В Кремле отреагировали на заявление вдовы российского оппозиционера Юлии Навальной о том, что президент-диктатор Владимир Путин причастен к смерти ее мужа Алексея.

После убийства в тюрьме Алексея Навального, в Кремле и спецслужбах России принялись обсуждать дальнейшие действия в отношении других оппозиционеров. В частности, активно обсуждается деятельность Михаила Ходорковского.

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